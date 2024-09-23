Арестованный в Польше экс-адвокат Березовского Блинов объявлен в розыск в России

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Экс-адвокат бизнесмена Бориса Березовского Анатолий Блинов, арестованный в Польше, объявлен в розыск в России. Об этом сказано в базе данных МВД РФ.

Блинова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако ее конкретное название не уточняется.

Блинов был арестован ранее в Польше по делу о нападении на соратника Алексея Навального (признан иноагентом, внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и экс-главу "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ НКО-иноагентом, а также экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) Леонида Волкова (признан иноагентом, внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Ранее уехавшие за границу адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова и Александр Федулов (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) были заочно арестованы.

Также столичный суд арестовал других трех адвокатов Навального – Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По версии следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в исправительное учреждение, где содержался оппозиционер, и обеспечивали его информацией.

Помимо этого, столичный суд по делу ФБК заочно арестовал еще четырех участников сообщества, в том числе Марию Певчих и Киру Ярмыш (признаны иноагентами, внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

