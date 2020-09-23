Основателя "Церкви последнего завета" арестовали на два месяца в Новосибирске

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Основатель "Церкви Последнего завета" Сергей Тороп, известный также как Виссарион, арестован на два месяца. Такое постановление вынес Центральный районный суд Новосибирска, сообщает ТАСС.

Тороп подозревается в создании религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над гражданами. Под стражей он будет находиться до 22 ноября включительно.

Тороп вину отрицает. "Я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то невероятное", – заявил он.

Руководство религиозной организации задержали в Красноярском крае во вторник, 22 сентября. По версии следствия, в объединении вымогали у прихожан деньги и применяли к ним психологическое насилие.