На учениях "Центр-2019" при десантировании разбились две боевые машины

Две боевые машины разбились во время десантирования из самолетов Ил-76 на учениях "Центр-2019". Экипажей внутри машин не было, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Инцидент произошел на площадке приземления в Оренбургской области. Машины разбились из-за не сработавших парашютных систем.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.