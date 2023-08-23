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13:50

Происшествия

Число погибших при обрушении моста в Индии увеличилось до 26 – СМИ

Фото: AP Photo/NDRF

Минимум 26 человек погибли при обрушении строящегося железнодорожного моста в Индии. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Sky News.

По данным телеканала, число жертв может увеличиться. В момент происшествия на строительной площадке находились порядка 40 рабочих. Пострадавших при обрушении доставили в медучреждения.

ЧП произошло около 07:10 по московскому времени. Обрушившийся мост возводили в 20 километрах к северо-западу от города Аиджал.

Сначала прибывшие на место спасатели обнаружили тела 17 погибших. Многие числились без вести пропавшими.

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