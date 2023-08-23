На Тенерифе заявили, что преждевременно называть причиной пожара поджог

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Гражданская гвардия Испании заявила, что преждевременно называть причиной пожара на острове Тенерифе поджог, и раскритиковала председателя правительства Канарских островов Фернандо Клавихо за подобное высказывание. Об этом пишет Pais со ссылкой на источники в ведомстве.

Отмечается, что ранее Клавихо сказал, что к пожару на Тенерифе мог привести преднамеренный поджог леса, и сообщил о начале расследования по делу о поджоге. При этом в гвардии опровергли информацию о проработке подобной гипотезы.

"На сегодняшний день нет ничего, что позволило бы сделать вывод, <...> что он (пожар. – Прим. ред.) был вызван какими-то действиями, неосторожностью или естественными причинами", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что расследования, которые проводят с целью выяснения причин, требуют много времени и сложны. Проводимое сейчас расследование находится на начальной стадии.

Помимо этого, в гвардии призвали государственных чиновников проявлять осторожность и благоразумие при публичных заявлениях, которые могут повлиять на ход расследования. Правительство Канарских островов ситуацию не прокомментировало.

Добавляется, что 22 августа правительство проинформировало, что в результате пожара пострадало более 14,5 тысячи гектаров леса. Около 12 тысяч человек эвакуированы из своих домов.

В субботу, 19 августа, сообщалось, что около 26 тысяч человек вынуждены эвакуироваться с острова из-за пожаров. Клавихо назвал нынешний пожар одним из самых серьезных за последние 40 лет.

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