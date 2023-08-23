Четверо бойцов Росгвардии погибли в аварии на трассе в Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Четверо бойцов Росгвардии погибли в аварии в Петербурге, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Грузовик "Урал-4320" перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением", – написал Хинштейн.

По словам депутата, машину вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась. Помимо погибших, еще трое получили травмы разной степени тяжести. Виновник скрылся с места аварии, добавил Хинштейн.

Парламентарий рассказал, что все погибшие являлись молодыми людьми – от 19 до 21 года. Они проходили службу по призыву. Трое из них погибли на месте, один – спустя пару часов. Росгвардия предоставит семьям умерших необходимую помощь, заключил Хинштейн.

ДТП произошло 22 августа в 17:50 на 84-м километре внутреннего кольца. В результате аварии движение на Кольцевой автодороге было полностью перекрыто.

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