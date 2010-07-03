Два человека погибли в ДТП в Рузском районе Подмосковья

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Два человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении трех машин в Рузском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

"Сегодня днем на трассе А-108 в Рузском районе произошло столкновение трех транспортных средств, в результате чего погибли два человека, в том числе ребенок", – сообщили в полиции.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне МКАД в районе метро "Лесопарковая" столкнулись два грузовика и мотоцикл. Пострадал водитель мотоцикла.

