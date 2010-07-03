Мотоциклист пострадал в ДТП около станции метро "Лесопарковая"

На внутренней стороне МКАД в районе станции метро "Лесопарковая" столкнулись два грузовика и мотоцикл. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На внутренней стороне 34-го километра МКАД произошло столкновение мотоцикла "Урал" с коляской и двух грузовиков", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что пострадал водитель мотоцикла, его осматривают медики.
Из-за ДТП временно перекрыто движение транспорта на двух полосах.
9 июля на юге столицы после столкновения с легковым автомобилем загорелся мотоцикл. ДТП произошло на проспекте Андропова. Водителя мотоцикла доставили в медучреждение.
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