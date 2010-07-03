Мотоциклист пострадал в ДТП около станции метро "Лесопарковая"

Фото: vk.com/motomsk_dtp

На внутренней стороне МКАД в районе станции метро "Лесопарковая" столкнулись два грузовика и мотоцикл. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На внутренней стороне 34-го километра МКАД произошло столкновение мотоцикла "Урал" с коляской и двух грузовиков", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пострадал водитель мотоцикла, его осматривают медики.

Из-за ДТП временно перекрыто движение транспорта на двух полосах.

9 июля на юге столицы после столкновения с легковым автомобилем загорелся мотоцикл. ДТП произошло на проспекте Андропова. Водителя мотоцикла доставили в медучреждение.

