Спасатели нашли тело второго утонувшего ребенка под Астраханью

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Володарском районе Астраханской области спасатели нашли тело еще одного ребенка, который утонул в результате опрокидывании лодки на реке Бузан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, тело второго ребенка, 2010 года рождения, обнаружили и извлекли из воды. Спасатели продолжают поиски еще одного ребенка.

В воскресенье вечером местный житель переправлял на лодке девятерых детей на другой берег реки Бузан недалеко от села Калинино Володарского района. Во время переправы лодка перевернулась и дети упали в воду. Шестерых детей удалось спасти. Трое – 10-летний, 8-летний и 14-летний – утонули.

Следователи возбудили уголовное дело.