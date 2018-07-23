Спасатели нашли тело второго утонувшего ребенка под Астраханью

23 июля, 15:55
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В Володарском районе Астраханской области спасатели нашли тело еще одного ребенка, который утонул в результате опрокидывании лодки на реке Бузан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Как отмечается, тело второго ребенка, 2010 года рождения, обнаружили и извлекли из воды. Спасатели продолжают поиски еще одного ребенка.
В воскресенье вечером местный житель переправлял на лодке девятерых детей на другой берег реки Бузан недалеко от села Калинино Володарского района. Во время переправы лодка перевернулась и дети упали в воду. Шестерых детей удалось спасти. Трое – 10-летний, 8-летний и 14-летний – утонули.
Следователи возбудили уголовное дело.
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