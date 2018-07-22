Трое детей погибли из-за опрокидывания лодки в Астраханской области

22 июля, 20:34
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
В Астраханской области возбуждено уголовное дело после гибели троих детей в результате опрокидывания лодки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 22 июля местный житель переправлял на лодке девятерых детей на другой берег реки Бузан недалеко от села Калинино Володарского района. Во время переправы лодка перевернулась и дети оказались в воде. Шестерых детей удалось спасти. Еще трое – 10-летний, 8-летний и 14-летний утонули.
Сейчас спасатели ищут тела погибших. По данным источника в ведомстве, весельная лодка была перегружена.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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