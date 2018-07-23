Перуанского певца обокрали в центре столицы на 2 тысячи долларов

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Перуанского певца обокрали в центре столицы на две тысячи долларов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

48-летний уроженец Перу по имени Мануэль Омар обратился в полицию вечером 22 июля. Он остановился в гостинице в центре столицы и работал певцом в московских барах и ресторанах.

В тот вечер артист пил спиртное в ресторане на улице Большая Якиманка. После этого он продолжил отдыхать в Таганском районе. Что случилось потом, мужчина помнил плохо. После прогулки по заведениям он заснул, а когда проснулся, обнаружил, что его сумка с двумя тысячами долларов пропала.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.