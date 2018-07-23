СК проверит обстоятельства травмирования двух человек при взрыве водонагревателя в Талдоме

23 июля, 12:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Следователи проверяют обстоятельства, при которых 14-летняя девочка и ее брат получили травмы после хлопка бытового водонагревателя в подмосковном Талдоме. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Как уточнили в СК, 22 июля 14-летняя девочка и ее 20-летний брат пострадали из-за сильного хлопка бытового водонагревателя. Их доставили в больницу. По факту этого ЧП следственный отдел по Талдому организовал доследственную проверку, рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, сильный хлопок со стороны ванной комнаты произошел в квартире в деревне Новогуслево около 06:00. В результате него в стене ванной комнаты образовалась дыра, ведущая в подъезд, в окнах были выбиты стекла, частично разрушились перекрытия.
Владелец квартиры вытащил дочь и сына из-под завалов, а затем вызвал бригаду скорой помощи. Прибывший на место ЧП следователь изъял часть водонагревателя и опросил местных жителей, добавили в пресс-службе СК.
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