СК проверит обстоятельства травмирования двух человек при взрыве водонагревателя в Талдоме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Следователи проверяют обстоятельства, при которых 14-летняя девочка и ее брат получили травмы после хлопка бытового водонагревателя в подмосковном Талдоме. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Как уточнили в СК, 22 июля 14-летняя девочка и ее 20-летний брат пострадали из-за сильного хлопка бытового водонагревателя. Их доставили в больницу. По факту этого ЧП следственный отдел по Талдому организовал доследственную проверку, рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, сильный хлопок со стороны ванной комнаты произошел в квартире в деревне Новогуслево около 06:00. В результате него в стене ванной комнаты образовалась дыра, ведущая в подъезд, в окнах были выбиты стекла, частично разрушились перекрытия.

Владелец квартиры вытащил дочь и сына из-под завалов, а затем вызвал бригаду скорой помощи. Прибывший на место ЧП следователь изъял часть водонагревателя и опросил местных жителей, добавили в пресс-службе СК.