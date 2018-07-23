Сумку с телом пятилетней девочки обнаружили у железной дороги в Серпухове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сумку с телом пятилетней девочки нашли у железной дороги в Серпухове. Возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

"Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки дома, в котором проживала вместе с семьей", – отметила представитель СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причину смерти ребенка установят судмедэксперты. Устанавливается личность подозреваемого, добавила Врадий.