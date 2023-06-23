Пенсионер из Франции 10 лет снимал изнасилования своей спящей жены другими мужчинами

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Пенсионера из Франции обвинили в том, что он 10 лет снимал на видео, как мужчины насилуют его спящую жену. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, пенсионер подмешивал супруге снотворное в еду, затем приглашал в дом мужчин, которые соглашались на изнасилование женщины, и снимал происходящее. Желающих поучаствовать в съемках он находил на тематическом форуме в интернете.

Изнасилования происходили с 2011 по 2020 год в коммуне Мазан около Авиньона. На компьютере мужчины обнаружили сотни роликов. Следователи выявили 92 случая сексуального насилия со стороны 83 подозреваемых. Личности всех причастных еще не установлены, уточняет СМИ.

Отмечается, что на данный момент в сексуальном насилии обвинили и арестовали 51 человека в возрасте от 26 до 73 лет. Расследование в отношении пенсионера началось три года назад, после того, как он попытался снять скрытой камерой незнакомку в раздевалке.

Как передает Independent, жена обвиняемого подала на развод, они прожили в браке более 50 лет. Она рассказала, что муж пытался уговорить ее на смену партнера, но она не согласилась, так как не хотела, чтобы кто-то прикасался к ней без чувств.

Ранее в Москве задержали мужчину, который в период с 2014 по 2023 годы насиловал дочерей. Потерпевшие рассказали о насилии со стороны отца только после достижения совершеннолетия. Они обратились с заявлением в полицию.

До этого в Якутии задержали местного жителя, который в прямом эфире в чат-рулетке насиловал маленькую девочку. Противоправные действия мужчины заметил один из пользователей Сети, случайно наткнувшийся на трансляцию. Ему удалось записать часть действия и отправить знакомому блогеру, который дал огласку произошедшему.

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