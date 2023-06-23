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21:34

Происшествия

Труп мужчины обнаружили после тушения пожара в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины 1964 года рождения обнаружили после тушения возгорания в квартире на 12-м этаже жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Здание расположено на улице Маршала Федоренко.

"Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Для установления причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – говорится в сообщении.

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по этому случаю.

Ранее сообщалось, что в пригороде Белграда в Сербии нашли мертвую семью россиян. Тела мужа, жены и девятилетнего ребенка обнаружили правоохранители. По предварительной информации, мужчина мог убить женщину и сына, а затем покончить с собой.

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