Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе и требует арестовать его

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В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство от следствия ФСБ РФ, которое требует арестовать россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следствия об избрании Хецоидзе Г. Л. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 23 июня", – рассказали представители суда.

Отмечается, что дата рассмотрения ходатайства еще не назначена, но заседание должно пройти в закрытом режиме. В суде также не раскрыли подробностей дела.

По статье "Государственная измена" мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону.

Он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятия, средств ПВО и российских сил. В связи с этим было возбуждено дело по статье о госизмене.



Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае