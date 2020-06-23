В ФК "Уфа" подтвердили случай возможного инфицирования COVID-19

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Тест на COVID-19 одного из членов футбольного клуба "Уфа" может свидетельствовать о единичном случае заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал генеральный директор команды Шамиль Газизов.

Как сообщается на официальном сайте команды, изначально результаты теста на COVID-19 одного из членов команды показали сомнительный результат.

"Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования", – передает пресс-служба слова Газизова.

Отмечается, что в связи с возможным случаем инфицирования "были приняты все необходимые профилактические меры".

"Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее матч "Краснодара" и "Динамо" был перенесен на июль. Отмечалось, что одной из возможных причин изменений стало заражение COVID-19 футболистов московского "Динамо" Шарля Каборе, Себастиана Шиманьски и Клинтона Н`Жи.