СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом под Псковом

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварии, которая произошла с перевозившим детей экскурсионным автобусом в Псковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в СК, следователи осмотрели место ДТП, а также опросили очевидцев аварии, как детей и так взрослых, включая водителя автобуса.

Более подробно установить причины и обстоятельства случившего помогут результаты судмедэкспертиз, добавили в ведомстве.

Авария с участием автобуса, перевозившего детей, произошла утром 22 мая у деревни Цапелька Струго-Красненском районе Псковской области. Направлявшийся из Пскова в Санкт-Петербург автобус съехал в кювет, так как водитель не справился с управлением. В момент ЧП в автобусе было 29 человек, 26 из них – дети. В результате ДТП пострадали 19 детей и двое взрослых. Одного взрослого и 13 детей госпитализировали. Пострадавшие получили ушибы и переломы.