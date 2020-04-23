Росздравнадзор проверит Люберецкую областную больницу после инфицирования медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Росздравнадзор проверит работу Люберецкой областной больницы, где 60 сотрудников заразились коронавирусом, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Ранее случаи заболевания подтвердили в областном Минздраве. Там же заявили, что не располагают информацией об обращении медиков в правоохранительные органы с жалобами на действия администрации.

В Подмосковье 60 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Круг контактировавших с больными людей установлен. Сейчас корпус закрыт на дезинфекцию. Всего в учреждении работает 2,9 тысячи человек.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зафиксировали в 81 регионе. Большинство случаев за сутки зарегистрировали в Москве – 1 959.

Всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, а всего из больниц выписали 4891 пациента.