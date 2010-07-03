Предполагаемых грабителей банков задержали в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Полицейские задержали более 10 подозреваемых в серии ограблений банков во время операции на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ловить предполагаемых преступников на улице Генерала Кузнецова помогал спецназ.

Подозреваемые в ограблении подмосковных банков ехали на двух машинах. Их автомобили сперва заблокировали, а затем задержали всех, кто был внутри.