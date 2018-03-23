Заложники покинули захваченный супермаркет на юге Франции

Заложники в супермаркете в городе Треб на юге Франции освобождены, сообщил мэр города Эрик Менасси.

По данным агентства Reuters, в настоящий момент в здании супермаркета остаются только злоумышленник и полицейский.

Как сообщило издание Depeche du Midi со ссылкой на мэра коммуны Эрика Менасси при захвате заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб погиб работавший в магазине мясник.

При этом в эфире телеканала BFMTV Менасси заявили, что, по предварительной информации, погибших двое.

Ранее сообщалось о захвате заложников в супермаркете Super U вооруженным мужчиной. По информации местных СМИ, нападавший заявил, что является сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Место происшествия оцепили, началась полицейская операция.