Захвативший заложников на юге Франции заявил о приверженности ИГ

Захвативший заложников в супермаркете на юге Франции мужчина заявил о приверженности запрещенной в РФ организации "Исламское государство".

По данным телеканала BMFTV, в супермаркете слышны выстрелы, которые, предположительно, осуществил один вооруженный человек

Инцидент произошел 23 марта в супермаркете Super U в департаменте Од коммуны Треб. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы оцепили район проведения спецоперации.