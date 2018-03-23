Число пострадавших в ДТП в Псковской области возросло до 21

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В больницы Псковской области продолжают поступать жертвы ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля. По последним данным, число пострадавших в аварии возросло до 21.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу местных властей, госпитализированы 11 граждан Белоруссии, еще 10 отправлены в детскую областную больницу. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в Псковской области произошло ДТП с участием туристического автобуса из Белоруссии и легковушки. Всего в автобусе находились 50 человек.

Изначально сообщалось, что пострадали восемнадцать человек, среди которых семь детей.

Транспортные средства столкнулись возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 "Псков". Подробности случившегося уточняются.