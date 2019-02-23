Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Поезд насмерть сбил мужчину на МЦК. Инцидент произошел между станциями "Ростокино" и "Ботанический сад". Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На перегоне "Ростокино" – "Ботанический сад" смертельно травмирован 31-летний мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что происшествие не отразилось на работе магистрали. Поезда МЦК курсируют в штатном режиме.