Сотруднику МЧС предъявили обвинение по делу о гибели людей в Перми

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Сотруднику надзорного подразделения главного управления МЧС по Пермскому краю Разифу Исмакаеву предъявили обвинение в халатности в рамках дела о гибели пяти человек при прорыве трубы в мини-отеле. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

"Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц", – говорится в сообщении.

Исмакаев был задержан накануне. Сообщалось, что в феврале 2019 года сотрудники МЧС выявили у отеля нарушения, исключающие дальнейшую работу. Меры по их устранению приняты не были, в связи с этим было возбуждено уголовное дело о халатности.

По данным ряда СМИ, эвакуационный выход из гостиницы оказался закрыт. Уточняется, что отель расположен в подвале жилого дома.

Происшествие случилось в ночь на 20 января. В городском мини-отеле прорвало трубу с кипятком, в результате чего погибли 5 человек, еще шестеро пострадали. В Перми был введен режим ЧС.