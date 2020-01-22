Задержан сотрудник регионального ГУ МЧС после ЧП в мини-отеле Перми

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Сотрудник регионального главка МЧС РФ задержан по уголовному делу о гибели пяти человек в пермском мини-отеле. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.

"В настоящее время по этому уголовному делу задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев", – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что в феврале 2019 года сотрудники МЧС выявили у отеля нарушения, исключающие дальнейшую работу. Петренко уточнила, что меры по их устранению не были приняты, поэтому было возбуждено уголовное дело о халатности.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении Исмакаева меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧП случилось в ночь на 20 января. В городском мини-отеле произошел прорыв трубы с кипятком. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Для устранения аварии на теплопроводе в Перми ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данному факту СК завел уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства. Прокуратура региона проверяет качество подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также соблюдение правил размещения граждан в отеле.

По версии некоторых СМИ, эвакуационный выход из мини-отеля в Перми оказался закрыт. Уточняется, что отель расположен в подвале жилого дома. В причинах трагедии разбирается специальная комиссия.

