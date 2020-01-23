Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

23 января, 06:05

Один человек погиб и пятеро ранены после стрельбы в США – СМИ

происшествия криминал за рубежом

Фото: EPA/TASS/TOMAS OVALLE

Стрельба произошла в центре города Сиэтл в США. В результате случившегося один человек погиб, еще пятеро пострадавших получили различные ранения. Об этом информирует РИА Новости.

Местное телевидение заявляет, что жертв на месте стрельбы намного больше. Однако их точное число не уточняется.

"Многочисленные жертвы. Подозреваемый бежал, полиция его ищет", – сообщают СМИ.

Отмечается, что в данный момент офицеры полиции и работники медицинских служб предоставляют помощь раненым.

При этом информацию о случившемся подтвердила полиция города. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Шесть человек были ранены, один смертельно", – пишет пресс-служба.

Ранее мужчина получил огнестрельное ранение на западе Москвы. Причиной случившегося стал дорожный конфликт.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика