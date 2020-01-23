Один человек погиб и пятеро ранены после стрельбы в США – СМИ

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Стрельба произошла в центре города Сиэтл в США. В результате случившегося один человек погиб, еще пятеро пострадавших получили различные ранения. Об этом информирует РИА Новости.

Местное телевидение заявляет, что жертв на месте стрельбы намного больше. Однако их точное число не уточняется.

"Многочисленные жертвы. Подозреваемый бежал, полиция его ищет", – сообщают СМИ.

Отмечается, что в данный момент офицеры полиции и работники медицинских служб предоставляют помощь раненым.

При этом информацию о случившемся подтвердила полиция города. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Шесть человек были ранены, один смертельно", – пишет пресс-служба.

Ранее мужчина получил огнестрельное ранение на западе Москвы. Причиной случившегося стал дорожный конфликт.