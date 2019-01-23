Погибший в ДТП с автобусом около метро "Кожуховская" мужчина мог оступиться

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Мужчина, который погиб в ДТП на Южнопортовой улице, мог попасть под автобус после того, как оступился, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"По предварительным данным, мужчина оступился и упал под автобус. В результате несчастного случая он получил травмы, несовместимые с жизнью", – сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Инцидент произошел днем 23 января в районе станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Автобус номер 736 насмерть сбил человека.