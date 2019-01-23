Автобус сбил насмерть пешехода в районе станции метро "Кожуховская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель автобуса насмерть сбил пешехода вблизи остановки общественного транспорта на улице Южнопортовая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 23 января в районе станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро. На месте работает следственно-оперативная группа.