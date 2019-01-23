Огонь на танкерах в Черном море потушили

Фото: кадр из видео Следственный комитет РФ

Надстройки на судах, терпящих бедствие в Керченском проливе, потушены, сообщает РИА Новости.

Сейчас горит только газ, он выходит из емкостей. "На море ничего не горит, разливов нет", – рассказали в Морском спасательном координационном центре порта Новороссийска.

Также сообщается, что поисковая операция продолжается, однако результатов она пока не принесла.

Танкеры "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись 22 января в Керченском проливе. Возгорание случилось после того, как одному из судов запретили зайти в порт Темрюк из-за американских санкций.

Запрет поступил от руководства газового терминала "Мактрен-Нафта". После этого экипажи начали прямую перекачку топлива с одного танкера на другой. На обоих судах находились 32 человека. Погибли 10 человек, еще 12 моряков спасли, судьба 10-х остается неизвестной. Отмечается, что 8 из 12 спасенных моряков являются гражданами Турции.

Возбуждено дело по факту гибели людей при пожаре на судах. СК РФ сообщил консульствам Турции и Индии о ходе следствия.