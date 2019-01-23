Двух пенсионерок сбили на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Водитель Honda сбил двух пожилых женщин на пересечении Большой Филевской и Минской улиц. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД.

Авария произошла в 11:50 в районе Филевский Парк. Обеих пострадавших отвезли в больницу.

В настоящее время водитель находится на месте происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.