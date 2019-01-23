Проводка загорелась в вагоне трамвая в Строгине

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В вагоне трамвая на северо-западе столицы загорелась проводка. Об этом Агентству "Москва" сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел утром 23 января на улице Исаковского в Строгине. "Водитель с помощью огнетушителя самостоятельно погасил огонь", – рассказали собеседник агентства. Никто не пострадал.