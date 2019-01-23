В США замерз Ниагарский водопад

В США из-за сильных морозов частично обледенел Ниагарский водопад, сообщает CNN.

Причиной тому зимний шторм, который обрушился на северо-восток страны. Стихия принесла с собой такие холода, что покрылся льдом Ниагарский водопад.

По данным издания, зрелище застывших струй воды вызвало волну восхищения среди туристов. Они фотографировали замерзший водопад и выкладывали в социальные сети.

Схожая ситуация наблюдалась годом ранее, когда Ниагарский водопад обледенел в некоторых местах. Редкая аномалия привлекла множество туристов в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио.