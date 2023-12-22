Выпавший с 24-го этажа Дед Мороз должен был спуститься во двор на детский праздник

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Погибшего в Челябинске при падении с 24-го этажа мужчину в костюме Деда Мороза пригласила управляющая компания, чтобы он выступил на детском празднике. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 21 декабря во дворе дома 7 по Лесопарковой улице. Там был найден труп мужчины, который выпал с общего балкона здания. По данным прокуратуры, он нарушил правила безопасности при оказании услуг развлекательного характера.

"Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании как организатора детского праздника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

Проверку проводит СУ СК России по Челябинской области, уточнили в ведомстве.

В СМИ распространилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина в костюме Деда Мороза перелезает через балкон многоэтажного дома, держась за веревку. В какой-то момент он отпускает ее и падает. По данным прессы, по задумке мужчина должен был спуститься во двор на детский праздник.

Ранее сообщалось, что пострадавший из-за падения наледи и снега с крыши в подмосковных Люберцах скончался в больнице от полученных травм. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность" и "Причинение смерти по неосторожности".