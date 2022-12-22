Газопровод в Чувашии взорвался при его заполнении после ремонта – гострудинспекция

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Пожар на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии возник во время его заполнения топливом по окончании ремонтных работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гострудинспекцию Нижегородской области.

"20 декабря в 13:54 при заполнении газопровода после ремонта на крановом узле в 2,5 километра от села Калинино Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики произошел разрыв газопровода с возгоранием", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали четыре сотрудника Заволжского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, который является филиалом компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Трое из них погибли.

В ведомстве добавили, что нижегородская гострудинспекция будет контролировать расследование инцидента.

20 декабря произошел пожар на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Вурнарском районе Чувашии. В МЧС сообщили, что взорвался участок подземного газопровода, в результате чего погибли три сотрудника газовой службы.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Уголовное дело возбудили после пожара на газопроводе в Чувашии

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