Число задержанных во время протестов во Франции перевалило за 200

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Французская полиция задержала 220 человек в ходе акций протеста "желтых жилетов" по всей стране. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По данным журналистов, под стражу заключен 81 человек. Всего в манифестациях приняли участие более 38 тысяч человек на всей территории Пятой Республики. Во время стычек на Елисейских полях правооханители применяли слезоточивый газ и водометы.

Участников акции не устраивает повышение цен на бензин. Беспорядки охватили страну 17 ноября.

Ранее сообщалось, что во время протестов во французской столице задержали по меньшей мере 30 человек.