Цистерну с человеческими скелетами нашли в Одессе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два человеческих скелета были обнаружены внутри цистерны в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Останки были закопаны в землю. Кости уже осмотрели судмедэксперты, однако они не сумели найти признаков насильственной смерти. По их словам, на скелетах не было следов переломов или иных повреждений. Установить пол умерших пока не удалось.

Местные полицейские направили находку на дополнительную экспертизу. Она должна установить причины гибели людей.