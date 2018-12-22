На месте повреждения газопровода в Якутии остановили горение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Намском районе Якутии прекращено горение газа на магистральном газопроводе, где произошла авария. Участок газопровода ремонтируют две аварийные бригады "Сахатранснефтегаза", говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

"Факельное горение газа в трубе газо-магистральной линии прекращено", – говорится в сообщении.

Как отмечается, угроза жизнеобеспечения отсутствует. Также нет угрозы возгорания ближайших объектов.

В субботу утром, 22 декабря, на 221 километре (район села Таастах Намского района) произошел прорыв магистрального газопровода с воспламенением. При ЧП не нарушилось газоснабжение, подачу газа переключили на вторую и третью нитку. При происшествии никто не пострадал.



Ситуацию контролирует мэрия Якутска. На данный момент все работает в штатном режиме, перебоев в подаче газа не прогнозируется.

В ликвидации происшествия задействовано: 65 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 28 человек и три единицы техники.