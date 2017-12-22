22 декабря, 19:23
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Тигр растерзал женщину в китайском сафари-парке. Инцидент произошел на глазах у дочери туристки, которая теперь требует от учреждения материальную компенсацию.
Нападение произошло в парке дикой природы рядом с Пекином еще в июле 2016 года. Женщина по имени Чжао с мужем и матерью ехали по территории парка. В машине произошел конфликт, и женщина вышла из авто. В этот момент на нее напал тигр, сообщает "Мир 24".
Мать и муж пострадавшей бросились к ней на выручку. Из-за этого на пожилую женщину напал другой тигр и растерзал ее. Сама Чжао осталась инвалидом.
Девушка требует с парка компенсацию 1,5 миллиона юаней за смерть матери и за полученную инвалидность. По ее мнению, учреждение не обеспечило надлежащую безопасность в парке.
Руководство парка обвинения отвергает. Сотрудники правопорядка поддерживают позицию администрации: были соблюдены все меры безопасности, а женщины сами нарушили правила, выйдя из машины.
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