Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Тигр растерзал женщину в китайском сафари-парке. Инцидент произошел на глазах у дочери туристки, которая теперь требует от учреждения материальную компенсацию.

Нападение произошло в парке дикой природы рядом с Пекином еще в июле 2016 года. Женщина по имени Чжао с мужем и матерью ехали по территории парка. В машине произошел конфликт, и женщина вышла из авто. В этот момент на нее напал тигр, сообщает "Мир 24".

Мать и муж пострадавшей бросились к ней на выручку. Из-за этого на пожилую женщину напал другой тигр и растерзал ее. Сама Чжао осталась инвалидом.

Девушка требует с парка компенсацию 1,5 миллиона юаней за смерть матери и за полученную инвалидность. По ее мнению, учреждение не обеспечило надлежащую безопасность в парке.

Руководство парка обвинения отвергает. Сотрудники правопорядка поддерживают позицию администрации: были соблюдены все меры безопасности, а женщины сами нарушили правила, выйдя из машины.