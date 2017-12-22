Жильцы дома в Юрьевце спаслись благодаря героизму соседа

22 декабря, 16:06
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Жильцы дома в городе Юрьевец Иванвской области сами покинули здание до того, стены и межэтажные перекрытия пяти квартир обрушились. Это стало возможно благодаря тому, что один жилец услышал треск и рассказал об этом соседям.
Инцидент произошел 22 декабря в 6:15: обрушилась внешняя стена пятиэтажки двухподъездного дома № 33а по улице Пушкина. Ночью мужчина проснулся, услышал треск, увидел трещину на стене дома и разбудил соседей, так что они вовремя покинули квартиры и отошли на безопасное расстояние. Спасителем дома оказался 59-летний Владимир Галочкин, сообщает РИА Новости.
Пострадавших в результате случившегося нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 54 человека, сейчас они жильцы находятся в пункте временного размещения на базе общежития сельскохозяйственного колледжа. К работе на месте происшествия готовится комплекс "Стрела-П", которому предстоит оценить состояние дома.
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