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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о покупке им квартиры в Париже‍, распространенную ранее Алексеем Навальным. Песков назвал подобные сведения клеветой.

"Нечего комментировать. Я могу сказать, что там утверждается, что я покупал квартиру в Париже − это не так, это не соответствует действительности. Это клевета", − цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости. "Поэтому нечего в данном случае комментировать", − подытожил Песков.

Ранее Навальный заявил на своем сайте, что Песков приобрел в Париже квартиру, которая якобы находится в собственности его бывшей жены.