Скрываясь с места ДТП, водитель иномарки врезался в машину

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Двойное ДТП произошло на юго-западе столицы. Водитель автомобиля Toyota Camry совершил ДТП, и скрываясь с места аварии, врезался в еще одну машину, сообщает Агентство "Москва".

Сначала на Нахимовском проспекте мужчина врезался в Ford. По предварительным данным, это была служебная машина полиции. Нарушитель скрылся с места аварии, для его розыска в городе объявили план "Перехват".

Скрываясь, водитель Toyota столкнулся с автомобилем Volvo на пересечении Нахимовского проспекта и улицы Профсоюзная.