СК завел уголовное дело по факту столкновения поездов в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения поездов в Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

"По версии следствия, в дневное время 22 ноября 2023 года на 962-м километре на перегоне Бряндино – Тиинск Куйбышевской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда Адлер – Пермь и маневрового локомотива", – говорится в сообщении.

По данным СК, жертв нет, некоторые пассажиры обратились за медицинской помощью. В настоящее время следствие устанавливает точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм. На территорию ЧП выехали следователи и криминалисты.

Как уточнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале, за помощью к врачам обратились 25 человек. По его словам, серьезно пострадавших нет.

Информацию об этом подтвердили и в министерстве здравоохранения региона. В пресс-службе ведомства рассказали ТАСС, что пассажиров, которым требуется экстренная помощь, пока не было, в госпитализации никто не нуждается.

На фоне происшествия РЖД начали внутреннюю проверку. Перевозчик уточнил, что поезд № 354 временно задерживается для проведения необходимых технических мероприятий.

"В связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд № 6719 сообщением Димитровград – Ульяновск. На движение других поездов ситуация не повлияла", – говорится в телеграм-канале РЖД.

В компании принесли извинения пассажирам поезда и пообещали начислить по 7 тысяч баллов "РЖД Бонус", а пострадавшим – по 12 тысяч баллов. Вместе с тем перевозчик добавил, что пострадавшие получат страховую компенсацию. Компания также пообещала взять на себя расходы на лечение.

Столкновение пассажирского поезда Пермь – Адлер произошло в 14:49 на станции Бряндино. В РЖД заявили, что машинист успел экстренно затормозить, однако столкновения избежать не удалось. В результате ЧП схода подвижного состава не зафиксировали.

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