В Ленобласти предъявили обвинение двум мужчинам, из автомобиля которых выпал труп

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Управление Следственного комитета Ленинградской области сообщило о предъявлении обвинения в убийстве двум мужчинам, из багажника авто которых выпал труп. Об этом сообщается на сайте СК.

"Во Всеволожском районе двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, одному – в укрывательстве преступления", – рассказали в ведомстве.

При допросе двое задержанных 1998 года рождения подтвердили причастность к совершению преступления.

Накануне сообщалось, что в результате ДТП на трассе А-121 "Сортавала" в Ленинградской области из багажника одного автомобиля выпал труп мужчины. Три участника аварии скрылись с места происшествия, однако позже их задержала полиция.