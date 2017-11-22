Неизвестные отобрали у мужчины портфель с миллионом рублей в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные ограбили мужчину в центре столицы, отобрав у него портфель с миллионом рублей. Инцидент произошел в районе Хамовники.

По данным ГУ МВД по Москве, нападению подвергся мужчина 1983 года рождения. "Как выяснилось, на Смоленской-Сенной площади, дом 27, строение 1, двое неизвестных открыто похитили у мужчины портфель с 1 миллионом рублей и скрылись", – цитирует пресс-службу ведомства Агентство "Москва". Деньги принадлежали заявителю.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, полиция разыскивает неизвестных.