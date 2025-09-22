Форма поиска по сайту

22 сентября, 16:16

Происшествия

Эвакуация объявлена в Тверском и Мещанском районных судах Москвы

Фото: depositphotos/YGphoto

Эвакуация объявлена в здании Тверского и Мещанского районных судов Москвы. Об этом РИА Новости рассказали в инстанции.

В связи с этим сотрудников и посетителей суда попросили выйти на улицу. В скором времени здание проверят сотрудники экстренных служб.

При этом газета "Известия" сообщает, что эвакуация также объявлена и в Басманном суде Москвы.

Ранее неизвестные сообщили о нахождении опасных предметов в нескольких музеях Санкт-Петербурга – в Эрмитаже, Всероссийском музее А. С. Пушкина на набережной Мойки, Музее Фаберже и Мемориальном музее-лицее.

В связи с этим была организована эвакуация посетителей и сотрудников культурных учреждений. В спасательной операции задействовали экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, которые в том числе отвечают за обеспечение безопасности граждан.

Новости регионов: посетителей четырех музеев эвакуировали в Санкт-Петербурге

