Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 17:41

Происшествия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к городу в Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – заявил Гладков.

Как сообщили в Минобороны РФ, украинский дрон был уничтожен около 17:00 по московскому времени.

22 сентября Белгородская область несколько раз подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Сначала ВСУ атаковали хутор Валковский. Пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна в одном частном домовладении, поделился Гладков.

Позже украинская армия обстреляла село Теребрено. По словам губернатора, никто не пострадал. Разрушение получил частный жилой дом, осколками снаряда посечено два автомобиля.

Губернатор Севастополя заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика