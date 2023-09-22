22 сентября, 17:41Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к городу в Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – заявил Гладков.
Как сообщили в Минобороны РФ, украинский дрон был уничтожен около 17:00 по московскому времени.
22 сентября Белгородская область несколько раз подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Сначала ВСУ атаковали хутор Валковский. Пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна в одном частном домовладении, поделился Гладков.
Позже украинская армия обстреляла село Теребрено. По словам губернатора, никто не пострадал. Разрушение получил частный жилой дом, осколками снаряда посечено два автомобиля.
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