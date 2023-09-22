Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к городу в Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – заявил Гладков.

Как сообщили в Минобороны РФ, украинский дрон был уничтожен около 17:00 по московскому времени.

22 сентября Белгородская область несколько раз подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Сначала ВСУ атаковали хутор Валковский. Пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна в одном частном домовладении, поделился Гладков.

Позже украинская армия обстреляла село Теребрено. По словам губернатора, никто не пострадал. Разрушение получил частный жилой дом, осколками снаряда посечено два автомобиля.

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