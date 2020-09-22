Мать погибшего актера Жулина находится в тяжелом состоянии после ДТП

Фото: vk.com/podslushano_auto33

В машине актера Дмитрия Жулина в момент ДТП находилась его мать. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщину ввели в медикаментозную кому. Сообщается, что сейчас врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Авария произошла утром 21 сентября на 61-м километре трассы Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель внедорожника, который не пропустил автобус и столкнулся с ним.

В результате аварии актер скончался на месте. Сообщалось, что пассажиры и водитель автобуса в результате ДТП не пострадали.

Дмитрий Жулин известен многим по ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад – 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".