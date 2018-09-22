Госдеп выразил соболезнования после теракта в Иране

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Государственный департамент США выразил поддержку Ирану после теракта, произошедшего в городе Ахваз. В ведомстве заявили, что Штаты выражают поддержку иранскому народу и осуждают все акты терроризма и утрату невинных жизней, сообщает РИА Новости.

Во время военного парада четыре человека в военной форме открыли огонь по людям. Стрельба продолжалась десять минут. Ее сперва приняли за часть шоу, поэтому никто не среагировал вовремя. В результате атаки погибли 28 человек, ранения получили 60.

Владимир Путин выразил президенту Ирана Хасану Роухани соболезнования в связи со случившимся. Он передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым. О гражданах России, пострадавших во время теракта, не сообщается.

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