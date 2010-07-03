Мужчина устроил стрельбу в Ульяновске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчина устроил стрельбу в офисе фирмы в Ульяновске, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в офисе коммерческой организации на улице Ефремова. По данным полиции, злоумышленник открыл огонь из ружья в ходе ссоры с еще одним мужчиной. Он несколько раз выстрелил в своего оппонента.

Последний жив, его доставили в больницу. Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ТиНАО по горячим следам задержали мужчину, который ранил из травматического оружия женщину. Инцидент произошел в районе дома № 105 на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка.

Стрелявший пытался скрыться с места происшествия на автомобиле Hyundai Solaris. В городе вводили план "Перехват".